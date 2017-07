Santarém – Pavilhão Desportivo Municipal vai ter um novo piso

A Câmara Municipal de Santarém iniciou, no dia 17, a substituição do piso do Pavilhão Desportivo Municipal. Desde a sua edificação o piso nunca foi substituído. Com estas obras, o executivo, preocupado com o bem-estar das centenas de crianças que utilizam o espaço semanalmente, pretende melhorar as condições desportivas e de segurança dos utilizadores/clubes do Pavilhão. O prazo de execução da obra é de 60 dias.