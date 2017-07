Movimento independente Mais Santarém constitui associação cívica

O movimento independente Mais Santarém constituiu-se como associação cívica, para uma intervenção pública que inclui a realização de debates, conferências e outras iniciativas de índole política, social e cultural.

Foi constituída esta segunda-feira a nova associação cívica Mais Santarém – Intervenção Cívica, tendo como promotores elementos ligados ao Movimento de cidadãos Mais Santarém, com” a ambição única de ajudar a melhorar a vida de Santarém, intelectual, social e culturalmente, autónoma e independente de quaisquer estruturas de poder.

A MS-IC – Mais Santarém Intervenção Cívica foi apresentada esta segunda-feira à tarde no Jardim da República, pelos seus elementos fundadores. Na apresentação, o MS-IC afirma-se como “ uma organização democrática e Independente dos partidos políticos, não rejeitando as parcerias com qualquer outra organização que, em cada momento, possam ser as mais adequadas para o desenvolvimento do Concelho e para a melhoria da qualidade de vida das suas populações”.

Na conferência de imprensa, Armando Rosa, presidente da direção da nova associação, referiu que “na reunião plenária em que foi decidida a participação nas eleições autárquicas deste ano em parceria com a candidatura do PS, foi também decidido que o Mais Santarém deveria continuar a intervir autonomamente na vida política e cívica do concelho, através de um veículo que pudesse integrar aqueles que, independentemente das suas tendências ideológico-partidárias, veem Santarém e o concelho como fatores motivadores para um pensamento criativo e para uma sugestão de melhoria, para uma crítica de valor acrescentado e que possam contribuir para que todos nos sintamos melhor na nossa terra”.

Quanto aos objetivos da Associação, Armando Rosa sublinha que não pretende substituir-se ou concorrer com algumas das associações que já atuam em áreas especificas da cultura, das artes, do património ou outras. “Com estas apenas podemos sugerir ou aceitar a participação em ações comuns que mereçam essa parceria”, afirma.

A associação propõe-se promover e contribuir para a discussão e abordagem de temas que digam respeito direta ou indiretamente à vida dos cidadãos, e cujas conclusões possam influenciar os poderes públicos ou privados relacionados. Pretende ainda alertar, criticar e denunciar situações consideradas anormais e ou prejudiciais para a qualidade de vida dos cidadãos, e irá ainda criar comissões, constituídas por peritos e cidadãos com opinião abalizada, que possam estudar e sugerir soluções e açõpes sobre assuntos de interesse para a comunidade”.

A atividade da associação iniciou-se com corpos sociais cooptados entre as pessoas que iniciaram este processo. Armando Rosa é o presidente da direção, tendo como vice-presidente José Augusto Rodrigues, tesoureiro Luís Melo Nazareth Barbosa, e vogais Francisco Mendes e José Augusto de Magalhães. José Mendes da Silva é o presidente do conselho fiscal, tendo como vogais Manuel Milheiras e Isabel Cordeiro. Jorge Custódio presidente a assembleia geral, tendo como secretários Carlos Almeida Cruz e Carlos Seixas Pires.