Feira de Santa Marta está de volta a Alcanhões

A centenária feira de Alcanhões, em honra de Santa Marta, está de regresso no próximo fim de semana com uma festa repleta de animação musical, tasquinhas com petiscos e o bom vinho da terra, escorregas e insufláveis para os mais novos.

Além do tradicional comércio de bijuterias, roupa, calçado, artesanato e outros produtos que é uso comprar nestas feiras tradicionais, a Junta de Freguesia de Alcanhões tem vindo ao longo dos últimos anos a enriquecer o programa da Feira, de forma a reanimar o certame que como muitos outros estava a perder importância.

Junta revitaliza feira centenária

“Para darmos alma à feira, desde há anos, que a Junta de Freguesia convida as associações a participarem na Feira, através de tasquinhas e stands, o que constitui uma forma das coletividades angariarem mais algumas receitas para as suas atividades”, sublinha o presidente da Junta de Freguesia de Alcanhões.

É a grande festa anual da freguesia, um momento de encontro e convívio de todos e de participação através das coletividades e instituições locais.

Programa começa com welcome drink da Adega de Alcanhões

A Feira começa já esta sexta-feira, dia 28, às 19h30., com a apresentação do novo portal da freguesia de Alcanhões, a que segue a abertura oficial da Feira com um “welcome drink” da Adega de Alcanhões. A partir das 20h30 abre o serviço de jantares que se irá manter durante estes três dias do certame. A animar esta primeira noite da feira vai estar a banda Fora de Série e o DJ Kristof.

Sábado, a abertura do recinto da Feira abre às 8i9h00 e os almoços às 134h00. O destaque do programa da tarde vai para a homenagem aos presidentes de junta eleitos democraticamente no salão nobre da Junta de Freguesia de Alcanhões.

Junta faz homenagem aos presidentes eleitos democraticamente

“É uma pequena homenagem da Freguesia no sentido de agradecer a forma empenhada que cada um exerceu em prol dos interesses da Freguesia, por vezes sacrificando a sua vida pessoal e familiar, sempre empenhados em servir a causa publica”, afirma o presidente da Junta de Freguesia Pedro Mena Esteves.

Às 18h30 terá lugar a receção dos ranchos folclóricos participantes no festival que irá realizar-se a partir das 22h00, com a participação dos grupos Tricanas de ovar, Ribeira de Celavisa, Casa do Povo de Almeirim e de Alcanhões.

A partir da meia-noite, a animação musical vai estar a cargo do DJ Rui Leiria…

Domingo, os destaques do programa vão para a atuação dos Irmãos Capitulinos às 18h30, e o Madeira Show sobe ao palco às 21h00, com um intervalo para um, brinde a Santa Marta com o licoroso da Adega de Alcanhões.