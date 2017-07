espuma dos dias – Acontece…

Ao contrário da habitual face sorridente, Carlos César mostrou carão fechado ao comentar a insólita falta de dois deputados socialistas na votação do relatório sobre a Caixa Geral de Depósitos. Os faltosos eram cruciais para a vitória da maioria, o documento recebeu chumbo de morte da oposição. Inquirido sobre o desaparecimento dos deputados o líder do Grupo Parlamentar limitou-se a dizer: acontece…

Acontece, mas não devia acontecer por mais boas desculpas tecidas na ocasião de modo isentar os desaparecidos, o acontecido junta-se a outros casos denunciadores da falta de chá de inúmeros deputados sem maneiras e exemplos gritantes de não terem propósitos de emenda.

Não vale a pena fulanizar, vale a pena lembrar a deputada e meter dois dedos entre os lábios, beiços é mais apropriado levando em linha de conta o pastoril silvo por ela emitido num protesto ao modo da balbúrdia no Oeste ou no Parlamento de Taipé pródigo em cenas de pugilato entre os seus pares.

Nesta sucessão de proezas dignas de garotos bulhentos é digno de registo a vergonhosa acção de um deputado (só um?) ter filtrado as declarações feitas à porta fechada numa audição ao General Rovisco relativa ao roubo de armas em Tancos. O deputado Marco António Costa que dirigiu os trabalhos veio pedir desculpa pelo sucedido, nada remediou, o mal estava feito, o Parlamento voltou a desprestigiar-se.

Agora, o Grupo Parlamentar do PSD escolheu novo Presidente, temo o recrudescer da algazarra, dos assobios, da fanfarra das imprecações, o antigo jotinha tem-se distinguido como alvoroçador e intempestivo nos debates televisivos.

O espelho da democracia – a Assembleia da República – está fosco, nada indica ir mudar, a qualidade das intervenções deixa muito a desejar, a renúncia de Alberto Martins empobreceu a casa das leis, também a casa das maratonas legislativas propiciadoras da entrada de propostas por atacado, pela porta do cavalo, a desoras, num frenesim a satisfazer empenhos de ocasião.

A Altice continua a ser notícia pelas piores razões, a saga da aquisição da PT e agora da TVI suscitam receios de redundarem em lágrimas e suspiros por pairar a ameaça de despedimentos por um lado, por outro demasiado poder informativo.

O Estado promete atenção. Só que o Estado costuma dormir em momentos que devia estar acordado!

PS. Só agora agradeço ao Dr. Joaquim Martinho da Silva e ao Doutor Correia Noras a amabilidade de me terem oferecido dois documentos, um testemunho de vida e uma criação.

Armando Fernandes