Editorial – A birra dos mortos

O fogo continua a devorar o interior do país. A floresta de três distritos confinantes – Castelo Branco, Santarém e Portalegre – continua a ser pasto das chamas no momento em que escrevemos. Em Mação, onde as chamas não têm dado tréguas a este concelho regularmente martirizado pelos fogos, choram-se as perdas: quase 50% da área total do concelho já ardida, uma vintena de aldeias evacuadas, mais de duas centenas de pessoas desalojadas, casas queimadas e a própria vila de Mação muito perto de ser confrontada com as chamas na hora em que nos encontramos a fechar esta edição do jornal.

É a tragédia, de novo instalada, precisamente num concelho que tinha em curso vários projectos de ordenamento florestal e Zonas de Intervenção Florestal, que foram gradualmente implementados no terreno desde os grandes incêndios de 2003. São anos de trabalho que se perderam de repente. Como disse António Louro, vereador e presidente da Associação de Produtores Florestais local, o que o fogo consumiu em poucas horas vai demorar muitos anos a reconstruir. As reportagens que vemos na televisão “valorizam” o incêndio como o grande dia da tragédia. Mas, lembra António Louro, “em territórios em que a floresta é a principal fonte de riqueza, este é só o primeiro dia dos próximos 30 anos de falta de rendimento, de falta de actividade económica, de famílias com dificuldades…”.

E se há autarquia que se tem preocupado com a floresta, que tem produzido conhecimento e desenvolvido um trabalho exemplar no seu território (ocupado em 90% por floresta) esse município é Mação. A Câmara de Mação anda há anos a pregar no deserto para implementar um projecto-piloto de gestão florestal que, ao mesmo tempo que dê rendimento aos proprietários, permita prevenir incêndios de grande dimensões – como o que está agora a acontecer – e povoar o território cada vez mais abandonado. Infelizmente, os sucessivos governos ignoraram os repetidos apelos da autarquia, como não deram nunca resposta às inovadoras propostas que lhes foram apresentadas. O resultado dessa surdez da administração central está agora à vista de todos.

Bem mais lamentável, contudo, tem sido o baixo nível do debate político de que a comunicação social tem sido eco e também autor. Aquilo que se passou esta semana com a contabilidade dos mortos de Pedrógão é simplesmente execrável. Infelizmente, só após quatro dias de agitada discussão sobre o número de mortos registados no incêndio de Pedrógão é que o Ministério Público veio a terreiro confirmar o que já se sabia – e que poderia ter feito bem mais cedo, logo no dia em que o Expresso lançou, numa miserável peça jornalística, a atoarda dos mortos por contabilizar e com ela a especulação e o desassossego público que se lhe seguiu. Neste caso, como em tantos outros, não se compreende a facilidade com que o Ministério Público determina o segredo de justiça nas investigações em curso. Pedrógão, pela tragédia colectiva ali vivida, reclamava a maior das transparências, e naturalmente a divulgação nominal da lista de mortos, como agora aconteceu. O resto é sabido. A direita necrófila, sempre pronta a cavalgar as tragédias, na vã esperança de tombar a “geringonça”, teve que meter a viola no saco depois do alarido que fez. Hugo Soares, o jotinha laranja que agora lidera a bancada do PSD, desistiu do ridículo ultimato; e Assunção Crista fez o mesmo com a inócua ameaça de moção de censura. Caso para dizer: entre os suicidas que não se suicidaram (estão lembrados?) e os mortos que não morreram, há quem já tenha morrido e ainda não deu por isso!…

Joaquim Duarte