Câmara apoia coro e curso de órgão na Catedral de Santarém

A Câmara Municipal de Santarém e a Diocese de Santarém assinaram ontem, dia 26 de julho, um acordo de parceria, que visa garantir a continuidade e sustentabilidade de projetos com reconhecido valor cultural e patrimonial para Santarém, nomeadamente da Schola Cantorum Ecclesiae Cathedralis Scalabitanae (SCECS).

Em nota de imprensa, a Câmara afirma que “a cultura é um dos direitos dos munícipes do Concelho, e com este acordo, reconhece a importância da Schola Cantorum Ecclesiæ Cathedralis Scalabitanæ, nomeadamente do Coro da Schola Cantorum da Catedral de Santarém e do Curso de Órgão que, em Santarém, se desenvolvem como projetos de música sacra e litúrgica, primordiais para crianças e jovens que pretendem complementar a sua formação musical ou iniciar estudos nesta área.