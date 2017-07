blogue de notas – A escroqueria moral e a execrável fome do ouro

O médico Gentil Martins classificou há poucos dias Cristiano Ronaldo como “escroque moral”. Isto a propósito do futebolista milionário ter utilizado uns pós dos seus milhões para comprar filhos através de barrigas de aluguer. Gentil Martins criticava o facto de Ronaldo não dar uma mãezinha aos filhinhos, não o facto de ter dinheiro e de o utilizar para comprar filhos, em vez de os gerar por métodos mais comuns na natureza.

Há poucos dias morreu Américo Amorim, o homem mais rico de Portugal. Foi louvado como um reprodutor de riqueza, mas não de comprar trabalho com dinheiro que já ganhara comprando trabalho abaixo do seu valor. Chamava-se a isto acumulação primária do capital, mas ninguém se atreveu a lembrá-lo.

A escroqueria moral a que se referia o conservador Gentil Martins não tem como causa a compra de filhos pelo milionário artista da bola, assim como a fortuna de Américo Amorim não tem como causa questões morais.

A causa do comportamento comum a ambos é a mesma e é antiga. Está diagnosticada pelos clássicos: Quid non mortalia pectora cogis, | Auri sacra fames, um verso de Virgilio, na Eneida, que significa: “a que não obrigas os corações humanos, ó execrável fome do ouro!”

É no sistema que promove a execrável fome do ouro que assenta a escroqueria moral.

Já agora, Portugal, o país de Ronaldo e de Amorim, é o quinto Estado da OCDE onde o fosso entre ricos e pobres é maior, 20% dos portugueses mais ricos têm um rendimento 6 vezes superior aos 20% mais pobres.

HUGO SOARES E OS MORTOS DE PEDROGÃO – Eu andei numa escola (por acaso era um colégio, que no meu tempo só havia um liceu na capital de distrito – Santarém) cuja frequência aconselhava a este extremo direito, se ainda existisse (o colégio). Nessa dita escola, perante a bagunça que se repetia durante a chamada dos alunos feita pelo contínuo (o Cavalo de Cortesias), o professor, em desespero, gritava: Quem está presente diz: Presente!, Quem está ausente diz: Ausente!

Assim se faça para ajudar este Hugo. Quem está vivo em Pedrógão diz: Vivo. Quem está morto diz: Morto!

Carlos Matos Gomes

(in facebook.com/carlos.matosgomes)