Batalha de discursos com porco no espeto

Foi muito pacífica este ano a comemoração da Batalha de Ourique, sempre devidamente assinalada pela Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique. As comemorações dos 878 anos da lendária Batalha de Ourique decorreram no passado fim de semana. Este ano o programa das comemorações incluiu uma noite de fado humorístico e a apresentação da rainha e rei das vindimas da freguesia. E em lugar da encenação da violenta batalha, que animou anteriores edições, este ano as tropas concentraram-se na sessão solene, com animação do grupo Tintus Brass Band.

E a batalha acabou da melhor forma com um almoço de porco no espeto oferecido à população.