Alunos da EPVT no melhor do mundo

A Escola Profissional do Vale do Tejo, em Santarém, deu conta do seu orgulho pela distinção alcançada pelo restaurante 100 Maneiras, eleito o melhor do mundo nos Restaurant Awards da revista especializada “Monocle”. É que a Escola Profissional do Vale do Tejo também deu o seu contributo para este prémio, através de vários dos seus alunos que ali estagiam e trabalham na equipa dirigida pelo famoso chefe Ljubomir Stanisic, que recentemente dirigiu o programa televisivo Pesadelo na Cozinha.