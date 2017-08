Torres Novas – António Rodrigues abandona PS e abre hipótese de candidatura independente

Comunicado na íntegra

O antigo presidente da Câmara de Torres Novas, António Rodrigues, desvinculou-se de militante do PS e critica a gestão da autarquia liderada há quatros pelo seu antigo braço-direito, Pedro Ferreira. Rodrigues aponta baterias à direção nacional do PS na forma como escolheu Pedro Ferreira para a recandidatura, considerando que deveria ter sido a concelhia socialista de Torres Novas a decidir o candidato a estas eleições.

Num extenso comunicado à população, o antigo autarca diz que, apesar de desvincular do PS, vai continuar a ser “uma voz ativa e interventiva, destacada de quaisquer forças partidárias” e que “se essa atividade cívica pode vir a dar origem a um movimento independente que se possa apresentar aos torrejanos para eleições” em 2021. “É um assunto a pensar, em devido tempo e com o pragmatismo e a força das convicções”, escreve António Rodrigues, que diz mesmo já ter “um grupo alargado de torrejanos que não se conforma com esta realidade” e que esse grupo “está a crescer”. “Entendo que uma candidatura independente à Câmara de Torres Novas, já nestas eleições, obrigar-me-ia a atuar contra o partido que servi com dedicação e lealdade e em oposição a pessoas com quem lidei durante mais de 24 anos”, explica Rodrigues, afastando portanto qualquer avanço para já e dizendo que é preciso fazer “um luto”. Diz ainda que não concorda com a lei de limitação de mandatos dos autarcas e que a impossibilidade que teve de se candidatar há quatro anos interrompeu “uma dinâmica autárquica”. Diz que tem sido interpelado por muitos munícipes para a “construção de uma lista independente à Câmara de Torres Novas” e que houve mesmo “quem se tenha convencido que o António Rodrigues seria candidato à Câmara este ano, nem que fosse como independente”. “As manifestações de apoio e de desapontamento têm vindo a suceder-se com o aproximar das eleições e, como tal, entendi ser meu dever justificar a minha decisão”, relata Rodrigues.

Afastada que está a candidatura, o antigo autarca, que ainda foi eleito neste mandato como presidente da Assembleia Municipal mas acabou por sair em rutura com o partido e com o executivo, lança duras críticas à gestão de Pedro Ferreira na Câmara e diz que “o concelho parou” nestes quatro anos. “Não tem sido fácil ouvir, de há muito tempo a esta parte, as recorrentes chamadas de atenção sobre o decair do prestígio de Torres Novas e da sua continuada perda de liderança na região (a favor de outros) e da falta de capacidade da autarquia no cuidar do que é de todos”, afirma o antigo autarca. Diz ainda que as obras inauguradas neste mandato foram “as que ficaram por concluir do mandato anterior” e que “os fundos comunitários deixaram de ser aplicados na qualidade de vida dos torrejanos, para serem captados pelos concelhos à volta”.

“Pela primeira vez na história do município conseguiu-se fazer um mandato de 4 anos sem a execução de uma obra da responsabilidade direta da Câmara”, afirma. Justifica ainda as críticas que Pedro Ferreira lhe fez, dizendo que neste mandato teve de andar a pagar dívidas contraídas no tempo de António Rodrigues e que, por isso, não terá conseguido fazer mais obra. “Como é possível que os mesmos evocam hoje a dívida herdada, quando eles mesmos foram parceiros dos investimentos que a provocaram durante 20 anos de transformação no concelho, e que tanto jeito eleitoral lhes deu na campanha eleitoral de há 4 anos?”, questiona António Rodrigues, concluindo que o atual executivo do PS “não se constituiu como uma alternativa válida” e que pode vir a ter “escolhos” nas próximas eleições de outubro com o crescimento de outras forças políticas. “Partidos outrora com uma percentagem muito residual de apoio junto dos torrejanos, apresentam-se hoje, como candidatos, com uma dinâmica e uma possibilidade concreta de vitória, (se não nestas eleições, eventualmente nas que se seguem)”, avisa Rodrigues, destacando em especial o crescimento do Bloco de Esquerda já nas anteriores eleições de 2013, em que conseguiu eleger uma vereadora.

E a grande parte da culpa, diz Rodrigues, é da direção nacional do PS, a quem acusa de “intromissão abusiva no natural pulsar das estruturas locais”: “é a própria liderança nacional do Partido Socialista que faz letra morta dos seus regulamentos e impõe aos militantes a nomeação tácita dos atuais presidentes que se disponibilizem para uma recandidatura e, mais grave, proibindo os ex-presidentes de Câmara do PS de se disponibilizarem para voltarem a concorrer”. “Esta atitude configura uma violação do princípio, bem português, da autonomia autárquica, apenas desprezada, e nem sempre, ao tempo da ditadura fascista”, ataca António Rodrigues. Diz ainda que Pedro Ferreira foi “convidado por ofício vindo de Lisboa, em desprezo absoluto pela estrutura local” e que deveriam ter sido os militantes do Partido Socialista de Torres Novas escolher “que projeto desejam para o concelho e qual a melhor liderança para o fazer cumprir” e depois levar essa a eleições para que fossem os munícipes a escolher.