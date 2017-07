Torres Novas – António Rodrigues abandona PS e abre hipótese de candidatura independente

O antigo presidente da Câmara de Torres Novas, António Rodrigues, enviou um comunicado em que afirma ter-se desvinculado do PS e criticando a gestão da autarquia liderada há quatros pelo seu antigo braço-direito, Pedro Ferreira. Rodrigues critica a direção nacional do PS por ter decidido recandidatar Pedro Ferreira e não ter dado palavra à concelhia socialista para decidir localmente o candidato. Por isso, o antigo autarca, que ainda foi eleito neste mandato presidente da Assembleia Municipal mas acabou por sair em rutura com o executivo, diz que vai continuar a ser “uma voz ativa e interventiva, destacada de quaisquer forças partidárias” e que “se essa atividade cívica pode vir a dar origem a um movimento independente que se possa apresentar aos torrejanos para eleições”, em 2021. “É um assunto a pensar, em devido tempo e com o pragmatismo e a força das convicções”, escreve António Rodrigues, que diz mesmo já ter “um grupo alargado de torrejanos que não se conforma com esta realidade” e que esse grupo “está a crescer”. O agora assessor do Governo de Timor diz que depois da decisão do PS em recandidatar todos os autarcas eleitos que quisessem continuar, lhe restava apenas “e uma vez mais, agir em coerência”, expressando “a sua liberdade” e o seu “direito a não se conformar com as opções tomadas”, deixando de ser militante do Partido Socialista e requerendo a anulação da inscrição de militante.

António Rodrigues critica a gestão de Pedro Ferreira e Luís Silva na Câmara e diz que “o concelho parou” nestes quatro anos. “Não tem sido fácil ouvir, de há muito tempo a esta parte, as recorrentes chamadas de atenção sobre o decair do prestígio de Torres Novas e da sua continuada perda de liderança na região (a favor de outros) e da falta de capacidade da autarquia no cuidar do que é de todos”, afirma o antigo autarca. Diz que foi contatado por muitos munícipes para a “construção de uma lista independente à Câmara de Torres Novas” e diz que houve mesmo “quem se tenha convencido que o António Rodrigues seria candidato à Câmara este ano, nem que fosse como independente”. “As manifestações de apoio e de desapontamento têm vindo a suceder-se com o aproximar das eleições e, como tal, entendi ser meu dever justificar a minha decisão”, relata Rodrigues.

O antigo presidente de Câmara diz que as obras inauguradas neste mandato foram “as que ficaram por concluir do mandato anterior” e que “os fundos comunitários deixaram de ser aplicados na qualidade de vida dos torrejanos, para serem captados pelos concelhos à volta”.

“Pela primeira vez na história do município conseguiu-se fazer um mandato de 4 anos sem a execução de uma obra da responsabilidade direta da Câmara”, afirma, justificando também a crítica do seu sucessor de que ficou com dívidas para pagar e, por isso, não pôde fazer mais obra. “Aos mesmos que evocam hoje a dívida herdada, quando eles mesmos foram parceiros dos investimentos que a provocaram durante 20 anos de transformação no concelho, e que tanto jeito eleitoral lhes deu na campanha eleitoral de há 4 anos”, diz António Rodrigues, concluindo que o atual executivo do PS “não se constituiu como uma alternativa válida”.

O agora independente António Rodrigues acha que o PS vai ter “escolhos” nas próximas eleições de outubro e que pode dar-se o caso de “partidos outrora com uma percentagem muito residual de apoio junto dos torrejanos, apresentam-se hoje, como candidatos, com uma dinâmica e uma possibilidade concreta de vitória, (se não nestas eleições, eventualmente nas que se seguem)” e menciona em especial o crescimento do Bloco de Esquerda.

E a grande parte da culpa, diz Rodrigues, é da direção nacional do partido: “Quando se começou a perspetivar a criação de um projeto para o mandato que se avizinha, de 2017 a 2021, sonhou-se retomar essa energia, o compromisso e a dinâmica que haviam sido interrompidos. Em primeira instância, seriam os militantes do Partido Socialista de Torres Novas a tomar a decisão sobre que projeto desejam para o concelho e qual a melhor liderança para o fazer cumprir. Depois, pronunciar-se-iam os torrejanos em geral”. E escreve mais: “No momento em que essa discussão se começava a fazer, na tradição democrática que sempre presidiu ao PS e no princípio estatutário da autonomia das estruturas concelhias, é a própria liderança nacional do Partido Socialista que faz letra morta dos seus regulamentos e impõe aos militantes a nomeação tácita dos atuais presidentes que se disponibilizem para uma recandidatura e, mais grave, proibindo os ex-presidentes de Câmara do PS de se disponibilizarem para voltarem a concorrer”. Diz ainda que Pedro Ferreira foi “convidado por ofício vindo de Lisboa, em desprezo absoluto pela estrutura local”.