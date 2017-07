Teatro – Rei Filipe de Espanha chega a Abrantes

A peça chama-se “A Entrada do Rei” e é teatro de rua que vai ser representado no dia 27 de julho, quinta-feira, no centro histórico de Abrantes, às 22h, pelo grupo Estação Teatral. A peça fala de um rei que viaja, por Madrid, Trujillo, Mérida, Badajoz, Elvas, Estremoz, Évora, Montemor, Almada, Belém e Lisboa. Já todos duvidavam e zombava desta viagem até que se aperceberam que a jornada foi concluída. A promessa da viagem tinha sido já feita há duas décadas atrás, aquando da coroação. Às portas de Lisboa, o rei tem de esperar pela receção, que está atrasada. Este rei é de Espanha, de Portugal e dos Algarves, de partes de África, de Nápoles e da Sicília. Chama-se Filipe e é o primeiro de uma dinastia. Uma piscadela de olho à história da governação filipina de Portugal. Há também outras histórias mais pequenas, intrigas, traições, enganos e desencontros, e duelos de capa e espada.