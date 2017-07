Situação controlada no incêndio de Mação depois de ter ameaçado o centro da vila

A frente de incêndio que esteve muito perto da vila de Mação foi controlada e as coisas estão agora mais calmas no terreno, com trabalhos de rescaldo em curso para evitar reacendimentos, como já se verificou neste incêndio que lavra desde domingo no concelho. A mudança de sentido do vento evitou males maiores e que as chamas entrassem vila adentro, como aconteceu no grande incêndio de 2003.

A situação à meia-noite de quarta para quinta-feira, era a seguinte: “A frente de fogo cedeu ao trabalho dos bombeiros e a vila pôde ficar a salvo. Esperamos que não haja reacendimentos”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, acrescentando que, cerca das 00:00, existiam “alguns pontos críticos” perto da vila, como a aldeia de Mantela. Nesta aldeia, a população foi retirada à hora de jantar de quarta-feira. Os meios foram concentrados nesta zona para tentar debelar aquela que era ainda principal frente de fogo no concelho. “Esta frente está ancorada no vale, junto a Mantela, não atingiu o lugar e estão lá muitas máquinas de rasto e bombeiros para combater o fogo, sendo esta uma boa oportunidade para resolver a situação”, adiantou.O autarca admitiu que, no concelho, a situação está mais calma que ao início da noite, “mas ainda se prevê muito trabalho”. Até agora, no concelho de Mação, foram evacuadas cerca de duas dezenas de aldeias e retiradas mais de 200 pessoas, tendo ardido seis casas de primeira habitação e 20 mil hectares de floresta – metade do território concelhio.