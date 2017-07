In.Santarém – Festival de “Street Food” este fim de semana nas Portas do Sol

O Jardim Portas do Sol recebe este fim-de-semana a segunda edição do festival “ Street Food In.Str ”. O evento, que inicia às 18h, de sexta-feira, 28 de julho, e estende-se até domingo, 30 de julho, é dedicado aos “ Sabores do Mundo ” e aos vários paladares gastronómicos espalhados pelo globo.

No mesmo local, e paralelamente, vai decorrer o festival de música “SoundSet Fest”, nos dias 28 e 29 de julho, numa organização da Associação “Em Nome da Rosa”. Na sexta-feira, 28 de julho, o auditório do Jardim recebe no primeiro dia do festival, a partir das 19h, as atuações de Pedro Salvador , Joana Guerra e El Sur .

No Fórum Mário Viegas, do Centro Cultural e Regional de Santarém, ainda na sexta-feira, 28 de julho, vai ter lugar mais uma animada “ Cesta D’Artes ”, partir das 21H30. Como sempre, espera-se uma noite com muita música e diversas artes dramáticas.

Para a manhã de sábado, 29 de julho, está prevista mais uma ação dedicada ao In.Tradição, com apoio do INATEL, que traz desta vez para as ruas do centro histórico da cidade o Rancho Folclórico do Verdelho que vai desfilar pelo casco velho, a partir das 10H30, até perto da hora de almoço.

No Jardim Portas do Sol, a partir das 11H00, decorre mais uma aula de Yoga ao ar livre, com o apoio da AMA – Associação Movimento Aberto – e da Federação Portuguesa de Yoga.

Pela mesma hora, no mesmo local, começa mais uma Animação Desportiva para Crianças , com o apoio da DECATHLON, terminando já perto das 13H00, como acontece todos os sábados pela manhã.

No centro da cidade, na Livraria Aqui Há Gato , após as 12h, de sábado, 29 de julho, vai acontecer mais uma das animadas Oficinas de Arte , desta vez o tema será um mistério a ser desvendado no próprio dia, já que a ação tem como tema a “Surpresa”.

O segundo dia do festival de música “SoundSet Fest” continua no Jardim Portas do Sol, no sábado, 29 de julho, entre as 18H e as 24H, desta vez com concertos a cargo de Quarto Escuro , Mood Board , 24 Robbers e Stomping at Six .

No domingo, 30 julho, o Veto Teatro Oficina , do Círculo Cultural Scalabitano, apresenta no auditório da Porta do Sol, a partir das 17H, um espetáculo com os palhaços Branquinho, Pantufa & Cabeça de Nabo . No mesmo dia e local, pelas 19h00, é a vez dos Green System abrilhantarem o final de tarde com um concerto de música reggae.

No mesmo dia, domingo, 30 de julho, prossegue o III Ciclo de Órgão de Santarém , com um concerto de Música Séc. XXI – Coro e Órgão, a partir das 19H, na Igreja Catedral, na Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário).

O mês de Agosto começa com o “ Cinema na Rua ”, ação em parceria com o Cineclube de Santarém. Assim, no dia 01, terça-feira, continua a exibição do ciclo dedicado ao realizador italiano, Nanni Moretti, com o filme “ Palombella Rossa ”. A fita é exibida primeiro na Praça Oliveira Marreca, na Ribeira de Santarém, enquanto no dia seguinte, 02 de Agosto, quarta-feira, às 22H, sobe ao planalto, sendo projetada a mesma fita no Pátio 102 (antigo pátio da Caravana).