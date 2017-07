Festas da Barrosa com encierros, vacadas e animação com Los Romeros e José Malhoa

As tradicionais festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima vão animar a aldeia da Barrosa, no concelho de Benavente, de 28 a 30 de julho. Encierros com gado bravo, vacadas, romaria com campinos e cavaleiros são pontos fortes do programa que inclui concertos com José Malhoa e Los Romeros.

No domingo às 17h30 terá lugar a procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima a padroeira da povoação que espera receber milhares de visitantes nos três dias de festa.

A organização está a cargo de um grupo de voluntários que trabalham há um ano para angariar fundos que suportem os custos duma festa onde todos os eventos têm entrada gratuita.