Dancemos no mundo em Alcanena – Grupos de Espanha, Chile e Lituânia animam festival de folclore

Realiza-se esta quinta-feira, a partir das 21h, na Praça 8 de Maio, em Alcanena, o XXX Festival Internacional de Folclore. Este ano participaram os grupos internacionais Folk Ensemble “Saule” Zenonas Ripinskis (Lituânia), Ballet Folclorico Municipal Rancagua Alejandro Cabezas Matus (Chile), Coros y Danzas de Ronda Adela Ramirez (Espanha) e Grupo Folclórico Campinos do Ribatejo de Montréal (Canadá). Em representação do concelho de Alcanena vão estar o Rancho Folclórico de Gouxaria, o Rancho Folclórico e Cultural do Covão do Coelho e o Grupo do Jogo do Pau, da Casa do Povo de Espinheiro.