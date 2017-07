Armindo Silveira avança pelo Bloco à Câmara de Abrantes

O atual deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Abrantes, Armindo Silveira, é o candidato do partido à presidência da Câmara Municipal deste concelho nas eleições autárquicas. Armindo Silveira, 52 anos, é comercial e frequenta a licenciatura em Ciência Politica e Administrativa na Universidade Aberta. É membro da Assembleia Municipal de Abrantes, desde 2013, pelo Bloco de Esquerda, é porta-voz da Comissão Coordenadora Concelhia e membro da Coordenadora Distrital de Santarém deste partido, onde acumula a responsabilidade de coordenador do Grupo do Ambiente.

Em comunicado divulgado, a coordenadora concelhia do BE afirma que pesaram na escolha do candidato, já ratificada pela direção distrital, “o intenso trabalho político e de cidadania desenvolvido por Armindo Silveira”, especialmente ao longo do presente mandato autárquico, em que mostrou “capacidade para estudar exaustivamente os dossiers”, o que foi “reconhecido por outras forças políticas”, e o “compromisso inquestionável para com a causa pública”.

Como prioridades da sua candidatura são apontadas as áreas do ambiente, juventude, cultura, educação e saúde, numa atitude pautada pela “dignidade, responsabilidade, transparência, cidadania e trabalho em equipa”.

“Face ao descontentamento social cada vez mais acentuado e ao alheamento total de quem governa a nível local, cresce a necessidade de inverter as políticas concelhias e regionais vigentes que, em vez de unir, separam, em vez de corrigir, aprofundam assimetrias”, afirma a nota.

O BE obteve 7,22% dos votos para a Assembleia Municipal, tendo elegido um deputado.

O candidato à Assembleia Municipal de Abrantes é Pedro Grave, autarca que pertence à assembleia da União de freguesias de Abrantes e Alferrarede. O partido concorre a cinco freguesias: União de Freguesia de Alvega e Concavada com Manuel Moreira Gil; Rio de Moinhos com Isabel Maria Flor; em São Facundo e Vale das Mós com Joana Filipa Pascoal; em S. Miguel de Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo com Paulo Jorge Cruz; e na freguesia urbana, Abrantes e Alferrarede, com o candidato Miguel Alexandre Moreira.