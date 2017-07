Santarém – Ricardo Gonçalves e PSD à beira da rotura

O presidente da Câmara Municipal de Santarém e a direcção local do PSD estão em rota de colisão. Ricardo Gonçalves pode vir a ser substituído como candidato do PSD à Câmara. A informação chegou a circular na SIC-Notícias, que a transmitiu esta quarta-feira em notícia de rodapé. Aparentemente, a decisão definitiva será tomada esta quinta-feira, no plenário de militantes já marcado pela direcção concelhia do partido para apreciar o caso. Na base deste diferendo, que está a deixar o PSD local à beira de um ataque de nervos, está ainda a constituição da lista de candidatos à vereação, conflito que se arrasta há meses entre o actual presidente da Câmara e a direcção Concelhia do PSD, presidida por José Gandarez. É, em concreto, o quinto lugar que tem feito suar as estopinhas ao presidente da Concelhia, que viu Ricardo Gonçalves recusar-lhe obstinadamente o nome indicado e que, no acordo firmado, cabia à Concelhia do PSD nomear. O braço-de-ferro agravou-se com a aproximação da data limite, 8 de Agosto, para a entrega das candidaturas autárquicas no Tribunal. Apurámos, entretanto, que o PSD local já terá em alternativa um novo candidato à Câmara e que o nome de António Campos, actual presidente da Comissão Executiva da Nersant, poderá ser o indicado. Sabemos também que a Comissão Política Distrital, presidida pelo deputado Nuno Serra, assim como a Direcção Nacional do partido têm acompanhado este processo conflitual – e que o próprio Passos Coelho tem seguido de perto o caso –, mantendo em aberto qualquer das soluções. O facto é que a rotura entre Ricardo Gonçalves e o PSD Santarém pode mesmo estar iminente.

A informação que SIC-Notícias publicou

A SIC-Notícias chegou a publicar a notícia que aqui reproduzimos: “ O presidente da Câmara Municipal de Santarém já não vai ser recandidato pelo PSD. Detentor do cargo desde 2013, Ricardo Gonçalves informou, há uma semana, a Comissão Política Nacional do partido de que só avançaria com a candidatura se tivesse liberdade para escolher os nomes da lista às autárquicas de 1 de outubro. O autarca incompatibilizou-se com o número 2, o presidente da concelhia laranja, José Francisco Gandarez, com quem se recusa agora a trabalhar no futuro. À SIC, Gonçalves garantiu que tentou falar com Pedro Passos Coelho, mas não conseguiu. Quanto ao futuro, o autarca diz ainda não ter pensado se avança ou não como independente”.