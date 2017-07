Mação – Incêndio deste ano pode ser pior do que o de 2003, diz autarca

As gentes de Mação sabem o que é viver um incêndio de grandes proporções. Conheceram essa realidade em 2003 e todos os anos há sustos. Mas o incêndio deste ano está a ultrapassar as dimensões atigindas nos grandes fogos de 2003. Quem o diz é o vice-presidente da Câmara, António Louro, produtor e engenheiro florestal, profundo conhecedor desta (triste) realidade.

“É que em 2003 fomos apanhados desprevenidos”, diz António Louro. Na manhã desta quarta-feira, estão ainda ativas três frentes do incêndio, que teve início no município vizinho da Sertã e depois se propagou a Mação.

Para o vice-presidente da Câmara de Mação, a mancha ardida até ao momento, (16 a 18 mil hectares) dá a este fogo uma dimensão que supera o de 2003, quando desapareceu mais de metade da área florestal do concelho. Isto porque, apesar da extensão ser inferior, o concelho fez um trabalho de prenvenção durante estes últimos 14 anos e, mesmo assim, está a ter enormes dificuldades em combater as chamas. Há 14 anos, arderam 22 mil dos 40 mil hectares da área florestal de Mação.

Por volta das 11h, a frente de fogo mais próxima da vila de Mação estava a cerca de 1,5 quilómetros da localidade, em linha reta. Ao início da manhã, António Louro considerava o quadro “extremamente preocupante”.

Este incêndio obrigou já a retirar 200 pessoas, de 20 aldeias, tendo muitas regressado entretanto às suas casas. Uma das frentes que mais preocupa agora é na zona de Castelo.

“Os meios que tivemos hoje [quarta-feira] não estiveram cá no domingo quando precisávamos deles, não estiveram cá na segunda quando precisávamos deles, nem estiveram cá na terça-feira quando precisávamos deles”, disse António Louro.

para António Louro, a solução para o estado de coisas que se vive em Mação (como tem acontecido em outros pontos do país, sobretudo em Pedrógão) não está no combate, mas sim no ordenamento do território.

“O que mais custa é andar há 14 anos a pedir ao país condições para colocar em prática um projeto-piloto de ordenamento da floresta e, sobretudo, do território. E esse projeto aguarda luz verde há oito anos”, afirma o vereador de Mação.

“Não há em Portugal uma autarquia que tenha feito um esforço dessa dimensão. E ninguém nos ouviu. É uma frustração enorme”, desabafa António Louro.