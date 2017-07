Cinquentões com 5 dias de festa em Vila Chã de Ourique

Organizados pelo grupo dos Cinquentões de 2017, os tradicionais Festejos em honra do Senhor Jesus dos Aflitos vão realizar-se no último fim de semana deste mês, nos dias 28, 29, 30, 31 de julho e 1 de agosto.

Os festejos dos Cinquentões 2017 começam na sexta-feira, 28, no Largo do Gil, com o desfile da comissão organizadora, entidades oficiais, associações, acompanhados da fanfarra dos bombeiros do Cartaxo. A abertura oficial dos festejos está marcada para as 20h00 com uma largada de pombos, seguindo-se a abertura da quermesse e a atuações do Rancho Folclórico Os Campinos de Vila Chã de Ourique às 21h30, da Orquestra Vitória às 22h30, dos Sangre Ibérico às 23h00 e o fogo de artifício à 1h30.

Sábado, dia 29, realiza-se um passeio automóvel pelas ruas da vila às 10h00, seguindo-se uma prova de perícia automóvel. À noite vamos ter a atuação do grupo G21 às 22h00, e às 23h30 tem lugar um dos concertos mais aguardados destas festas, com Diogo Piçarra, seguindo-se o espetáculo piromusical à 1h30 e a atuação do grupo G21 até às 3h30.

Domingo, dia 30, o desporto vai estar em destaque com a realização de provas de BTT, caminhada e atletismo a partir das 9h00. Às 16h00 realiza-se a misa seguida de procissão. Para a noite haverá baile com Banda Like às 22h00, e a atuação do grupo Raízes do Minho às 23h30, seguindo a festa com fogo de artifício e o baile com a banda Like. Para esta noite está marcada a +passagem de testemunho com a apresentação da nova comissão dos Cinquentões que irá começar a organizar a festa do próximo ano.

Segunda-feira, 31, é dia do almoço tradicional, um cozido à portuguesa confecionado e servido pela equipa dos Cinquentões. Durante a tarde haverá jogos tradicionais e à noite haverá baile com a banda K de Vinil, seguindo-se o aguardado concerto da Ala dos Namorados às 23h30. A festa continua até às 3h30 com fogo de artifício e baile.

Terça-feira, 1 de agosto, e último dia da festa, realiza-se a 9.ª edição do Saramaga Rock by Kopophonia, com as bandas Toxikull às 21h30 e Banda Iberia às 23h00 e o DJ Scorn às 00h30.

Mas, se para chegar aqui foi necessário o trabalho de 30 voluntários, para ter tudo a funcionar na festa vão ser necessários pelo menos 75 pessoas a trabalhar, como nos diz o juiz Francisco Casimiro: “vamos ter de levar toda a família para ajudar nestes dias e temos o apoio das comissões anteriores”.

Foram precisos 30 cinquentões para organizar os festejos

Para chegarem ao programa destes cinco dias de festa, os cerca de 30 voluntários da comissão dos Cinquentões de 2017 trabalharam durante um ano inteiro, organizando e participando em diversos eventos, como nos disse Francisco Casimiro, eleito no ano passado juiz dos festejos de 2017. “Temos uma equipa muito coesa, fantástica, que ganhou experiência ao longo deste ano na organização de diversos eventos que nos permitem chegar ao dia da festa não só com algumas receitas, mas também com toda a confiança nesta equipa de trabalho”, afirma o juiz da comissão de festas.