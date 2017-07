Movimento Ar Puro denuncia descargas no Rio Maior ao presidente da Agência Portuguesa do Ambiente

O Movimento Cívico Ar Puro denuncia descargas poluentes no no concelho de Rio Maior. Segundo o Movimento, “no dia 20, foram efetuadas descargas de águas negras e pastosas, exalando cheiros nauseabundos, na ribeira que atravessa a Quinta dos Capuchos e desagua no rio Maior, mais especificamente, situada entre a referida quinta e a Quinta do Capitão, na Estrada Nacional 114, também designada por: Rua 25 de Abril, na freguesia de Ribeira de S. João”.

Ainda segundo o Movimento Cívico Ar Puro, “esta ocorrência foi reportada ao SEPNA, por uma moradora, tendo-se deslocado, um agente ao local que trocou umas breves palavras com a referida cidadã, na presença de um outro morador, sem esclarecer que procedimentos seriam executados, nem nenhuma informação sobre a ocorrência, o que deixou ambos perplexos”.

O Movimento refere ainda que “neste local labora uma suinicultura que tem um historial de práticas sistemáticas e reiteradas, como a contaminação das referidas linhas de água e os maus cheiros exalados, altamente perturbadoras de todos os quantos residem nas imediações e provocando graves danos ambientais, sendo os mesmos indiciadores de provável não cumprimento da legislação em vigor para este sector de actividade”.