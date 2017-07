Cinco detidos por furto de auto rádio de viatura em Santarém

A PSP de Santarém deteve, ontem de madrugada, pelas 3h00, cinco homens, com idades entre os 18 e os 25 anos, residentes fora do distrito de Santarém, pelo crime de furto no interior de viatura. Os cinco jovens detidos foram intercetados, após terem subtraído um auto rádio do interior de viatura, que lhes foi apreendido, bem como uma chave de fendas e uma viatura ligeira em que se faziam transportar. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo presentes a Tribunal. Foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações semanais na autoridade policial da área das suas residências.

Foi ainda detido um homem, maior de idade, em virtude de ter sido fiscalizado durante o exercício da condução e se ter verificado não ser titular de habilitação legal para o efeito.