Santarém – Três detidos com armas e droga no bairro da Senhora da Saúde

O Comando Distrital da PSP de Santarém realizou uma operação policial no bairro de Nossa Senhora da Saúde com o envolvimento de todas as suas valências e o apoio da Unidade Especial de Polícia, , dando cumprimento a 10 mandados de busca a residência, nesta zona das Assacaias, emitidos por autoridade judiciária, visando o tráfico de estupefacientes e posse de armas, entre outros.

Na operação foram detidos dois homens e uma mulher, com idades entre os 28 e 50 anos, por posse de produtos suspeitos de ser estupefacientes e armas. Foram apreendidas 117 doses de cocaína, 280 doses de heroína, 87 doses de haxixe, uma arma shot-gun de calibre 12, 36 cartuchos de calibre 12, 2 pistolas de calibre 6,35 milímetros, 22 munições de calibre 6,35 mm, 1 338 euros em notas. Segundo a PSP, foi ainda apreendida uma grande quantidade de eletrodomésticos, mobiliário, roupas, ciclomotores e outros bens suspeitos de serem proveniente de atos ilícitos.

Os arguidos foram sujeitos a termo de identidade e residência, bem como constituição de arguido, tendo um sido notificado para comparecer a julgamento esta segunda-feira, 24, e os restantes dois foram presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação.