Fernanda Asseiceira recandidata-se em Alcanena com poucas mexidas na equipa

A atual presidente da Câmara Municipal de Alcanena recandidata-se pelo PS o terceiro e último mandato com a mesma equipa nos primeiros lugares da lista à Câmara Municipal, os seus vereadores durante estes quase oito anos de governação: Luís Pires, Maria João Gomez e Hugo Santarém. Silvestre Pereira apresenta-se de novo a liderar a lista à Assembleia Municipal e as principais novidades estão nas listas às freguesias, onde dois dos atuais presidentes eleitos pelo PS não continuam: Luís Saca na União de Freguesias de Malhou, Espinheiro e Louriceira, e Paulo Ribeiro na freguesia de Santo António. Assim, nestas localidades o PS apresenta Luís Cândido a liderar a lista de Malhou, Espinheiro e Louriceira, e Edmundo Costa Reis, para a freguesia de Santo António. Nas freguesias onde o PS não governa atual, o partido apresenta o jovem Samuel Frazão para Monsanto e Manuel Conde para Minde. Mantém as apostas em José Luís Ramos, atual presidente de Junta em Bugalhos, em Álvaro Capaz, atual presidente da freguesia de Moitas Venda e António Frazão, a par com António Coelho, para a freguesia sede, União de Alcanena e Vila Moreira.

Na lista à Câmara, uma presença simbólica, Joaquim Pereira, primeiro presidente de Câmara eleito em democracia em Alcanena, que tem já 95 anos. Na apresentação, a candidata teve o apoio e as presenças da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e da dirigente distrital do PS e presidente de Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque.

Como prioridades, todos falaram da importância de manter o trabalho iniciado há oito anos, nomeadamente, de consolidação das contas municipais, com a redução do passivo de 20 para pouco mais de 9 milhões de euros, mas também de continuar a realizar obras. Fernanda Asseiceira afirmou que cumpriu 90% das propostas do programa eleitoral que, como frisou, tem sempre à mão no seu gabinete”, e que aquilo que ficou por fazer está quase tudo já em marcha para ser realizado nos próximos anos. Destacou os projetos de colocação de relvados na EFCA e no Atlético Espinheirense, a abertura definitiva do Museu do Curtume através de uma parceria com a Agência Nacional para a Promoção da Cultura Científica (com a qual já tem parceria para o Centro Ciência Viva do Alviela), mas também falou da revisão do PDM quase concluída e que vai para consulta pública ainda este ano. “Impomos rigor nas contas mas não pomos em causa os apoios aos mais carenciados”, afirmou a candidata, que se emocionou ao falar dos pais, falecidos este ano, e também no agradecimento aos amigos – “poucos mas bons”, como frisou –e às suas equipas autárquicas que chamou de “companheiros de luta e amigos”. Fernanda Asseiceira disse que quer liderar “um projeto agregador, que não destrói e não diz mal”.

Quem falou da candidata, destacou a sua dedicação ao município e também o facto de ter conseguido “endireitar” as contas municipais.

A candidatura do PS tem vários mandatários: Patrícia Rodrigues, atleta de andebol, como mandatária para o Desporto; a pianista Marta Menezes como mantaria para a Cultura; Hermínia Caetano e Rogério Venâncio como mandatários para Cidadania; Maria Quaresma Santos como mandatária financeira ; e o médico Jorge Justo como mandatário da candidatura.