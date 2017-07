A Margarida é uma pata selvagem que vive no rio Almonda, no troço da Azinhaga do Ribatejo. Por ali nada, num vai-e-vem, catando nos juncos ou galgando as margens, em busca de alimento. À tardinha, mesmo que a fome não aperte, será só por gulodice, põe-se a grasnar e logo lhe atiram umas migalhas de pão os amigos costumeiros que ela sabe estarem à sombra do salgueiro-chorão. Deliciada, depenica o pitéu e vai à vida. Disseram-me os senhores do salgueiro-chorão que a ajudaram a alimentar de pequenina e a Margarida paga-lhes, cumprimentando-os amiúde. Cauda a dar a dar, encontra-se com a garça cinzenta, a Ermelinda, com o galeirão, o Jacinto, acasalado com a Floripes, casal a contas com um bando de cinco filhotes. Mas há mais: no pequeno troço do rio caçam as cegonhas, as garças boieiras, as narcejas e as galinholas, estas bem mais raras. Ao pôr-do-sol, esvoaçam e chilreiam num coro de ópera que nos sacia os sentidos: pardais de trigo, verdelhões, pintassilgos, papa-figos, melros, rolas e pombos. Diariamente, por sobre aquela opereta, um colhereiro em direção do Tejo que, à mão de semear, recebe as águas do Almonda, a jusante do chão de Saramago. Resolveram os bichos realizar uma Cimeira, à imagem da de Paris. Perguntaram onde estão os da Quercus, uns vaidosos que aparecem na TV, e demais organizações ambientalistas, preocupados tão só em acabar com a festa dos toiros? Ou, os da Conservação da Natureza? Onde andará essa gente, que não vê o “rio de merda” a correr? “Qualquer um destes dias morrerão os últimos peixes, as água inquinarão de vez, com o estrume das fábricas e o veneno dos pesticidas, e nós sem futuro”, redigiu a pata Margarida, assinada que foram as conclusões da reunião. Como louvor, anotaram a Câmara da Golegã e a Junta da Azinhaga, pela requalificação daquele troço do comatoso Almonda, usado pela população para descanso e caminhadas, ajudando à saúde. Urge acabar o cheiro nauseabundo e as águas (?) negras, sob pena do benfazejo esforço autárquico da requalificação ter sido um enterrar de dinheiro!

Arnaldo Vasques