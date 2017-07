Espuma dos Dias – O estado da Nação

As crónicas televisivas informam que a Nação está profundamente embrenhada no mercado de transferências futebolísticas enquanto não principia o campeonato. Também a Nação segue a par e passo os meninos de Ronaldo, além de lançar olhares lúbricos sobre a barriga de Georgina, possivelmente a única grávida conhecida do craque.

A Nação exulta e saliva receosa ao contemplar o estado da justiça, um ano levou a serem constituídos arguidos, os governantes do desporto-rei calam-se, já a maioria dos votantes faria o mesmo, ir ao país das cegonhas-táxi de nascituros à borla a fim de verem o Cristiano e companheiros jogar agradava a amigos e inimigos de Jorge Jesus, estabelecendo perfeita aliança dos contrários pois estava em causa o orgulho nacional. Nestes casos impera a unicidade tão querida da INTER.

O atento Presidente Marcelo enviou alegre mensagem de congratulações à selecção dos sub-19, os rapazes portaram-se ao modo dos magriços medievais e da época do Eusébio justificando amplamente os parabéns presidenciais. Debalde, perderam na final. Azares!

A Nação encanta-se ao contabilizar os milhões de euros do Benfica arrecadados no mercado do pé na bola, tal como no tempo da Rainha Vitória, os pobres entendiam serem seus os diamantes por ela exibidos. O empresário Jorge Mendes pensa diferente, isto é: vários milhões cabem-lhe por via das comissões.

As emissões dedicadas ao sossego espiritual dos portugueses entraram no defeso, porém a liturgia continua já que o ópio do povo agarra os viciados, se dúvidas existissem a tiragem dos desportivos o comprovam, as dúvidas ficam dissipadas quando verificamos o entusiasmo galopante dos honoráveis a participarem nos almoços futeboleiros de modo bem diferente do posicionamento na Assembleia da República, irmanados na matriz do emblema mostram-se bem comportados num fervor só entendível no rosto das crianças na altura de tomarem a primeira comunhão.

Esta crónica sobre o Estado da Nação escorada no futebol procura caricaturar o País real, o do cidadão comum, o da sardinhada, capaz de tudo discutir prevalecendo o seu clube, no mais interessa-lhe a vidinha e a bola, não por acaso os líderes políticos manifestam continuado interesse no apego à exaltação da clubite e tudo quanto lhe diga respeito, a excepção chama-se Rui Rio.

Pois a Altice vai adquirir a TVI, Joe Berado também acumulava milhões de dívidas cuja cobrança não irá ser fácil. Tal universo é adverso a gente prudente. É um Mundo flutuante.

Armando Fernandes