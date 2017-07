Da Cidade Esquecida – A conquista de Santarém

De tempos a tempos o crítico por detrás destas crónicas recebe, de contrapeso aos elogios, anónimas diatribes e, no couce das mesmas, ameaças de coices nele, e antes dele, na gramática. O que esta manhã não contava foi receber, não sabe como, uma mensagem do rei Afonso Henriques, fundador da nação, e nela da insigne cidade de Santarém (1147). Diz o conquistador do “sempre enobrecido Scabelicastro”, que me elegeu cronista realengo do ano por um jornal de lá, maldade só comparável às “figuras do ano” eleitas por um jornal de cá. Acrescenta que o prémio serão 850 bilhetes para touradas sem picador em Abiúl, e pede-me para publicar neste jornal “O Ribatejo”, o seguinte texto sobre as próximas eleições na capital deste distrito, onde manda recados às partes, e a todos (o cronista incluso), àquela parte da história consultar a sua conquista dela. É isto: “Eu,Alphonsus rex, e minha esposa Mafalda,vos mandámos mui saudar, sabedores que somos de que sois honrado cronista do mui pródigo em independência, e pouco em conluios, jornal O Ribatejo,onde escreveis por vezes jogralesco, não falando de certo romancinho vosso em que me fizestes teletransportar para comer as pombinhas doces daí. Sendo agora sazão de conquistas eleitorais, e as dificuldades muitas, que esta sirva a quantos cuidam que a podem filhar de madura, ou só pelos bonitos olhos deles e delas. A primeira coisa que deverão saber é que nisto de conquistas, como em tudo, não se entra de rompante, mas aos poucos. Assim o fiz eu desde Coimbra até aí, em cinco jornadas, palpando o terreno e o modo de entrar. Aqui há muito que dizer. A novidade é assunto principal que quando cuidam que entramos pela frente, damos a volta e, subindo ao telhado, entramos p´lo contrário do que contavam. Aí o ordenei a Mem Ramires. P´ra isso foram precisas escadas que são os degraus que estas conquistas demoram para ter êxito. Nisto erram muito os partidos que querem fazer dos amigos, que já perderam antes, toureiros à força. Uma cara nova, e novas idéias, às vezes só por si vençem o enguiço daquilo que foi tentado e quebrou sem entrar. Falo trocado pois isto de chover no molhado sem atender ao resto, só com muita porfia lá vai. Ficar a rezar o bendito fiado em santos, e em si, subindo mais um furo na vaidade, mau cuidado. Quem está na berlinda basta-lhe acenar, e deixa-se estar. O poder atrai o acomodado e é meio-caminho andado. Quem lá está usando disso, e da bolsa, para assessores a eito e auxiliares de fora para ganhar empenhos, podendo usar melhor da prata-da-casa, e vir depois a público queixar-se disso, malandrice. Festanças com nome estrangeiro e sem raízes, não curando d´identidade, cultura própria e sua história, farelório. Dar a volta agora às freguesias e a fugir, é de rir. Ir lá a procissões só p´ra ser visto, é fazer de Cristo. Querer ganhar sem unir a oposição, ouvir atento, falar a muitos, e em tudo pouco esforçado, vai errado. Eu, que venci cá os mouros nem por isso recusei alianças com o califa Ibn Quasi. Quando nos cerravam as portas entrávamos de esguelha, como aí Pedro Escuro, mas estes que vejo agora parece que querem ficar de fora sem esforço. Não se iludam os meus bravos santarenos com lhes dizerem que não vêm no mapa para lhes mandarem televisões p´ra isso, a falar mais de si, deles, e dos outros, do que de quem mora cá. Bem bastou o outro. Os mapas somos nós que os fazemos. Uma cidade destas, antiga e nobre, que custou tanto sangue nosso e dos mouros é que tem feito os mapas da nossa história. Quase nunca os de fora. Não fosse este reumático dos séculos, e a perna quebrada de Badajós, ia aí mostrar-vos como se faz.Também quem é que se lembrou que passam agora 870 anos que a conquistei? Nem uns nem outros que andam espantados com o verão em cuecas, as festas lá no sítio, e a canónica fachada do Seminário a servir de lençol a privados e parvos. Quanto a vós que também sois fresco e bordalengo, deixai-vos de grelos e escrevei mais das cidades por haver que endireitar a sombra da vara torta dessa cidade esquecida. Vale.»

Mário Rui Silvestre