Candidata do Bloco quer ouvir scalabitanos antes das decisões da Câmara

Em entrevista ao jornal O Ribatejo, a candidata do Bloco de Esquerda afirma ter encontrado “uma equipa que conseguiu algo inédito que é uma aliança cidadã, com pessoas de outros movimentos, como o No Coração da Cidade, Mais Santarém, sindicatos, associações, numa pluralidade de gerações, com muitos jovens e também pessoas mais experientes. E existindo mais pessoas com estes interesses em comum, possuindo diferentes saberes e estando disponíveis para uma aliança cidadã, envolvi-me com entusiasmo neste desafio”, adianta Filipa Filipe.

Psicóloga clínica, 29 anos, candidata do BE, Filipa Filipe é militante do Bloco de Esquerda desde 2008, Filipa Filipe integra a comissão coordenadora distrital e concelhia, e fez parte da comissão organizadora do festival de artes da juventude do Bloco. Psicóloga clínica, exerce clínica privada e colabora com associações.

Como experiência profissional mais marcante, Filipa Filipe salienta a participação na equipa de 10 nutricionistas e 6 psicólogos que realizou o projeto de promoção da dieta mediterrânica em dois agrupamentos de escolas de Santarém, Ginestal Machado e Sá da Bandeira, e na Escola José Relvas de Alpiarça. “Foi um projeto desafiante, que durou 3 anos, envolveu cerca de 6.000 alunos, e que permitiu intervir não só na parte nutricional das crianças, mas também na parte motivacional, na educação para uma alimentação equilibrada e para a prática regular de exercício físico, como parte de um estilo de vida saudável”, afirma Filipa Filipe.

Bloco mostra trabalho em Santarém

Afirma que a “candidatura é uma alternativa credível, com trabalho já realizado ao longo dos últimos anos, principalmente na assembleia municipal de Santarém, onde o Bloco de Esquerda foi dos que apresentaram mais propostas e que tiveram mais recomendações aprovadas.

O que propõe a candidatura do Bloco?

“Queremos chamar as pessoas a participarem nas decisões sobre a cidade e o concelho; verificamos que existe um desencanto pela política, por isso vamos começar pelo diálogo, por ouvir as pessoas; queremos apelar às pessoas para que se mexam pelos assuntos que são do interesse de todos nós, despertar as pessoas para a importância da sua participação nas autarquias locais.

No manifesto 10 laços de uma candidatura cidadã e de afeto por Santarém, a candidatura coloca a Cidadania no centro da vida autárquica, e vai fomentar uma ampla participação popular na vida das localidades, valorização do voluntariado, associativismo, e participação cívica. “Trazer novas pessoas, novas formas de fazer política em Santarém” é o que se propõe o Bloco. Como pilar desta política, o Bloco pretende implantar a Democracia Participativa, com a introdução do orçamento participativo; realização de referendos sobre assuntos importantes para as populações e facilitação da participação popular na Assembleia Municipal.

Mais transparência e participação na vida autárquica

O manifesto da candidatura dedica especial atenção às questões da “transparência e participação pública: por uma política de mãos livres e mãos limpas; rejeição das ligações corruptas e pouco transparentes entre interesses privados e poderes públicos; auscultação pública nas freguesias antes da tomada das decisões mais importantes; prioridade ao investimento que beneficie o emprego e a região; publicitação pública através da imprensa local dos atos da governação e serviço ao Concelho”.

A par da introdução do orçamento participativo, Filipa Filipe defende que “é preciso combater esta lógica do presidencialismo nas autarquias, a opinião das pessoas deve ser ponderada nas decisões que lhes dizem respeito”. Recorda que a proposta de introdução do orçamento participativo em Santarém apresentada pelo Bloco de Esquerda, foi chumbada na assembleia municipal.

Nos “10 laços de uma candidatura cidadã”, a candidatura defende um “poder mais inclusivo, que dê especial atenção às pessoas portadoras de deficiência, as crianças e os idosos; não podemos deixar estas pessoas excluídas, por exemplo não há em Santarém serviços de língua gestual para surdos e mudos”.

Entre as prioridades da candidata do Bloco destaca-se a elaboração de um plano integrado para a recuperação do Centro Histórico, da Ribeira e de Alfange, privilegiando o diálogto com Associações de Moradores, Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém, Associações de Comerciantes ou outras. Propõe “estudar a possibilidade de criar uma bolsa de habitação, a partir de protocolo com os proprietários e a partir das casas devolutas beneficiando todos”.

O rio Tejo é outra das grandes preocupações de Filipa Filipe: “Temos o rio poluído e quase sem água, é preciso continuar a luta contra a poluição dos rios e pelo fim da central nuclear de Almaraz; por outro lado, não há qualquer aproveitamento da margem ribeirinha de Santarém como zona de lazer, temos recursos mas não os aproveitamos.

A proteção da floresta do concelho contra incêndios é outra das prioridades da candidatura.

Propõe criar uma “estratégia de diminuição progressiva do IMI e das taxas sobre a água e resíduos; reforçar o apoio social aos mais pobres criando um Fundo Social de Emergência.

Por outro lado, o Bloco opõe-se a medidas de transferência de competência do poder central para o local, nomeadamente, nas áreas da saúde e educação, considerando que a experiência de Santarém tem sido negativa, com um custo de 600 mil euros e o recurso da trabalhadores precários para as escolas, o que tem criado desigualdades sociais entre autarquias e empobrecido o serviço público”.

A valorização da identidade, da história, da cultura e da arte é outro dos 10 pilares desta candidatura que pretende “dinamizar a cultura e a arte nas suas diversas vertentes apoiando os jovens, os novos valores e a modernidade, colocando esses fatores ao serviço da cultura regional e do turismo”. Filipa Filipa dá-nos conta do “descontentamento que existe no setor artístico da cidade, por falta de atenção e de apoio da Câmara – dizem que não há verbas para apoiar os artistas locais, mas depois vão buscar pessoas de fora e já aparece dinheiro”.