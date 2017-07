Patinagem – HC Santarém com vice-campeão nacional

Realizou-se de 8 a 16 julho, no Pavilhão Municipal de Tomar, o Campeonato Nacional de Patinagem Artística-Patinagem Livre, numa organização conjunta da Associação de Patinagem do Ribatejo, Sporting Clube de Tomar e da Federação Portuguesa de Patinagem.

O Hóquei Clube de Santarém (HCS), esteve presente, com 2 atletas. De uma forma global o desempenho dos atletas foi bastante positivo, obtendo excelentes resultados.

A primeira atleta em competição foi Rita Pernes, no escalão de iniciados, que com uma excelente prova, demonstrando a evolução ocorrida ao longo do ano, atingiu os objetivos, que levava para esta competição.

O segundo atleta em prova foi João Reis, que competiu no escalão de cadetes masculinos, realizando duas excelentes prestação (programa curto e programa longo), vibrantes e com uma enorme conexão com o público, classificando-se em 2º lugar, sagrando-se assim Vice-Campeão Nacional de cadetes 2017.

Quanto à classificação por equipas o HCS, classificou-se em 29º lugar entre as 84 equipas participantes.

Parabéns à Rita e ao João, bem como aos treinadores, Joaquim Reis e Gustavo Assunção pelos resultados obtidos, que reflectem o trabalho realizado, com esforço e dedicação, ao longo do ano.