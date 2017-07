Máquina a estrear nas obras da barreiras

E se a placa informativa derrubada é a própria imagem da decadência em que Santarém caiu, já a máquina retroescavadora, estacionada no troço da EN114, desde a passada sexta-feira, parece ser a esperança de que agora é que as obras vão mesmo começar. É preciso é ter fé, como a que o presidente da Câmara Ricardo Gonçalves mostrou ter na sessâo da Câmara de segunda-feira, quando prometeu a reabertura da estrada até final deste ano. Com esta retroescavadora novinha em folha, pronta a entrar em ação nas barreiras, só falta mesmo dar início à obra que, pelo atraso que já leva, até merecia ter cerimónia de inauguração. Com procissão, banda a tocar e tudo….