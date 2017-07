Freguesia comemora os 878 anos da Batalha de Ourique

Vila Chã de Ourique vai comemorar já no próximo fim de semana os 878 anos da lendária Batalha de Ourique. Este ano o programa das comemorações inicia-se dia 22 com uma noite de fado, às 21h30, espetáculo ao ar livre no Largo Francisco Jacinto Nogueira, com o convidado especial Joaquim Júlio e a apresentação da rainha e rei das vindimas da freguesia.

Domingo, 23, tem lugar a sessão solene das comemorações da Batalha de Ourique, com animação do grupo Tintus Brass Band às 10h45, seguindo-se às 12h30 o almoço de porco no espeto oferecido à população. À tarde haverá animação musical com o grupo de música popular Os Cartaxinhos.