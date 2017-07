Editorial – Homofobia e racismo

Como é sabido, homofobia e racismo convivem mal com a diferença. São rebentos da mesma proveniência ideológica e comportamental. Retrógrados e reaccionários no modo de pensar e de estar em sociedade. Mas não se pense que é coisa rara. O preconceito estigmatizante do outro, e segregador das minorias, está mais disseminado do que à primeira vista podemos pensar. É por isso, por saberem que têm alguma audiência para as suas reaccionárias diatribes contra homossexuais e ciganos, que figuras públicas como o médico e professor Gentil Martins ou o professor e candidato autárquico André Ventura se expõem, em entrevistas a jornais, com a crueza com que o fizeram, sem decência nem temor pela indignação pública.

O eminente cirurgião Gentil Martins sabe que a homossexualidade não é uma doença e que a homofobia é um crime. Mas, na entrevista ao Expresso, defendeu que a homossexualidade constitui “uma anomalia”, “um desvio da personalidade”, “como os sadomasoquistas ou as pessoas que se mutilam”, como se permitiu comparar. Fica a pergunta: como pôde este cavalheiro, tão imerecidamente “gentil”, ter sido eleito bastonário da Ordem dos Médicos? Ou ainda, nos júris a que presidiu na sua longa carreira de professor de medicina, quantos alunos terá ele penalizado por suposta homossexualidade?

Já as polémicas declarações de André Ventura, sobre a comunidade cigana, são incómodo de maior lastro político ao atingiram a coligação de direita, onde acabou mesmo por causar forte rombo. Pois este cavalheiro – professor de Direito, comentador de futebol na CMTV e autor de um livro com a “taróloga” Maya –, disse, entre outras catilinárias na entrevista ao jornal “i”, que os ciganos “vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado” e que acham “que estão acima das regras do Estado de direito”. Declarações xenófobas e racistas que mereceram o repúdio geral dos partidos políticos à esquerda, assim como do próprio CDS que não demorou a retirar-lhe o seu apoio à candidatura à Câmara de Loures. Lamentavelmente, perante este caso de infantilismo político sem remédio, Passos Coelho não fez o mesmo. Preferiu manter o apoio do PSD ao candidato Ventura, mesmo perante as vozes críticas vindas do seu próprio partido. Passos Coelho conseguiu aqui a difícil proeza de ultrapassar Assunção Cristas pela direita. Incompreensível atitude ética do PSD, naquilo que parecia ser o consenso maioritário prevalecente no seio dos partidos representados na Assembleia da República sobre as questões ligadas à luta contra discriminação de minorias étnicas – facto, diz o embaixador Seixas da Costa, de que Portugal sempre se orgulha no plano externo e que lhe tem valido alguns encómios em fóruns multilaterais.

Também o professor Adriano Moreira não perde a oportunidade para um subtil remoque ao caso, na crónica que assina semanalmente no DN, onde nos deixa esta pérola: “ por muito diferente que seja, e por muito envilecido que esteja, um homem continua a ser sempre um homem e devemos permitir-lhe levar uma vida de homens, princípio que consta dos programas das nossas forças de segurança, que deriva da Declaração Universal de Direitos do Homem, dos princípios da moral, do património imaterial da humanidade no qual, em parte importante, está a contribuição doutrinal portuguesa. A UNESCO tem sido uma sustentadora desse património. Os mitos raciais são um instrumento intolerável pela justiça, pela sociedade civil e pelo Estado”.

Joaquim Duarte