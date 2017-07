De charrete na abertura do jornal

De charrete, com fandangos e campinos… Assim foi a abertura do Primeiro Jornal da SIC em direto do Jardim da Liberdade em Santarém na passada sexta-feira. A cidade foi incluída na digressão que a SIC está a fazer pelas capitais de distrito para comemorar os seus 25 anos de emissão. A digressão “SIC de Todos Nós” animou o Jardim da Liberdade, com Fernanda de Oliveira Ribeiro a apresentar o Primeiro Jornal, num direto com as cores locais, o folclore, a gastronomia, os doces tradicionais e uma reportagem sobre a cidade.Na animação que acompanha esta digressão, não faltou o passeio da apresentadora do jornal numa charrete conduzida por José Carreira que, numa manobra mais apertada, quase deitou a locutora de calhostras, arriscando ser ela própria notícia na abertura do Primeiro Jornal.