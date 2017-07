Candidatura de Rui Barreiro visita à EZN

Na sequência das visitas que está a promover a alguns lugares do concelho, a candidatura socialista à Câmara Municipal de Santarém tem agora previsto uma visita à Estação Zootécnica Nacional, no Vale de Santarém, já esta sexta-feira, dia 21, pelas 11horas.

Considera o candidato Rui Barreiro que “a proposta de localização e instalação de um Centro de Excelência para a Agricultura e a Agro-indústria na EZN é extremamente importante para Santarém, assim como para toda a região, para já não falar do benefício direto que traria ainda às freguesias do Vale de Santarém e da Póvoa da Isenta”.

Contudo, diz o candidato, “é lamentável que após o anúncio efectuado em maio de 2015, ainda durante a vigência do anterior governo do PSD/CDS, nada tenha acontecido entretanto”. Rui Barreiro recorda que “este projecto tem financiamento no Portugal 2020, e o governo de então garantiu que estaria pronto ao fim de dois a três anos”.

“É contra esta paralisia e inércia de quem gere a autarquia de Santarém, incapaz sequer de reclamar a concretização do que está prometido ”, que Rui Barreiro justifica esta sua visita à EZN, para no local dar a conhecer “o potencial existente e a urgência na concretização deste anunciado Centro de Excelência para a Agricultura e a Agro-indústria, que muito contribuirá para animar a investigação e a economia da região”.