Atletismo – Mais de 100 atletas no Tetratlo em Abrantes

Com a realização do Tetratlo para o escalão de Infantis e algumas provas extra, terminou, no dia 15, mais uma época desportiva da Associação de Atletismo de Santarém. Cerca de cem atletas brilharam na pista do Estádio Municipal de Abrantes numa tarde de bastante calor, no entanto sem prejudicar o final de época para estes jovens.

Os vencedores foram: Tetratlo Fem.- Margarida Patrício, AEA Cartaxo, 1993 pontos, parciais: 8.44; 4.45; 7.84; 3 48.96; Tetratlo Masc. – Martim Gonçalves, A20Km Almeirim, 1423 pontos, parciais: 8.34; 7.56; 4.88; 3 50.17. Provas Extra: 80 M Inic. Masc. – Eduardo Santos, AEA Cartaxo, 9.90; 80 M Inic Fem. – Catarina Stoffel, AEA Cartaxo, 10.65; 300 M Juv. Masc. – Xavier Teixeira, CN Rio Maior, 38.67; 300 M Juv. Fem. – Beatriz Gameiro, A20Km Almeirim, 42.49; 250 M Inic Masc. – Eduardo Santos, AEA Cartaxo, 32.34;250 M Inic Fem. – Beatriz Barbosa, A20Km Almeirim, 36.49.