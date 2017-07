À descoberta do urbanismo de Santarém foi o desafio que lançámos ao arquitecto José-Augusto Rodrigues. Vão já quatro documentários gravados em vídeo e disponíveis no site do jornal. Outros se seguirão: a cidade gótica, a cidade do período liberal, a cidade romântica e a cidade contemporânea.

01 Antiga Judiaria de Santarém Episódio 1

Poucos saberão que Santarém albergou uma das maiores judiarias do país. Apesar dos escassos vestígios arqueológicos identificados na malha urbana, sabe-se que os judeus viveram aqui, até à sua expulsão em 1498, num bairro com mais de 400 casas e sinagoga, confinado por um muro edificado no tempo de D Afonso IV. Este o primeiro vídeo.

02 O bairro mouro de Santarém Episódio 2

A Mouraria, como ainda hoje é designado o bairro mais degradado do centro histórico de Santarém, encravado entre a rua Serpa Pinto e o declive virado à Ribeira, foi o local onde se confinaram os mouros depois da conquista de Santarém por D. Afonso Henriques. Murado, com entrada e saída controlada, só o traçado das ruas se mantém.

03 Scallabis, a cidade romana Episódio 3

A cidade de Santarém corresponde à antiga Scallabis Praesidium Iullium, a qual se desenvolveu com a colonização de veteranos de antigas legiões, tendo sido a sede de um dos três Conventus Juridicos da Província Ulterior. As ruas do bairro do Pereiro aparentam corresponder ainda no seu traçado às do primeiro acampamento militar romano.

04 Shantarin, a cidade islâmica Episódio 4

Período islâmico Santarém foi conquistada aos visigodos em 714 por Abdul Aziz, filho do bérbere Muça ibne Noçair que invadiu a Península. Os islâmicos dominaram a urbe durante 433 anos. A cidade islâmica de Shantarin apropriou-se das tradições urbanas pré-existentes, romanas e visigóticas, mas ampliou-a com o seu modelo de urbanismo próprio.