Trabalhos arqueológicos em curso no Castro de Vila Nova de s. Pedro

Estão a decorrer trabalhos arqueológicos no “Castro de Vila Nova de S. Pedro” e esta quarta-feira aconteceram visitas guiadas e ateliers de arqueologia experimental. O projeto de estudo arqueológico chama-se “Vila Nova de São Pedro, de novo – no 3º milénio” – VNSP 3000” e é da responsabilidade de uma equipa de arqueólogos da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), UNIARQ – Centro de Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FL-UL) e da Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT), tendo o apoio da Câmara Municipal da Azambuja e da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa. Nos trabalhos participam alunos da licenciatura e mestrado da FLUL. Nesta zona existiu um povoado calcolítico.