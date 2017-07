Proteção civil ganha “estacionamento estratégico” na Glória do Ribatejo

A Proteção Civil Distrital passa a ter um “estacionamento estratégico” junto a um edifício de captações de água na Glória do Ribatejo. Este espaço vai funcionar como posto avançado da proteção civil para vigilância desta zona que é frequentemente afetada por incêndios, no “triângulo florestal” entre as povoações de Glória, Granho e Marinhais. O equipamento vai ficar ao dispor dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos.

“Sentimos a necessidade de criar condições nesta freguesia porque existe aqui um triângulo florestal que tem sido muito afetado e os meios estão constantemente a ser chamados para esta zona”, explicou o presidente da Câmara Municipal. Hélder Esménio acrescentou ainda que “a decisão de utilizar o espaço cabe agora aos Bombeiros e ao comando distrital, pois são eles que sabem quando e quantos carros ficarão aqui em função dos níveis de alerta definidos e relacionados com os incêndios florestais”.

Paulo Dionísio, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, considerou o local de estacionamento estratégico “fundamental para encurtar o tempo de chegada dos meios às situações” e destacou o facto de ali haver também dois pontos de abastecimento de viaturas: a rede pública e um furo interno. Para Mário Silvestre, Comandante Operacional Distrital de Santarém, esta infraestrutura “vai permitir aos homens e mulheres que estão no terreno terem um local condigno para descansar, em vez de estarem dentro dos carros, expostos ao calor, e estarem pré-posicionados para mais rapidamente acudir às situações”.

No mesmo espaço está em funcionamento um antigo furo de captação de água dotado do necessário equipamento eletromecânico e, ainda, um reservatório para disponibilizar aos bombeiros uma reserva de água complementar. A Câmara tem ainda duas viaturas municipais equipadas com kit de 1ª intervenção ao dispor da vigilância das florestas.