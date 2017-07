Escolas profissionais conquistam prémios nacionais de protótipos tecnológicos

A Escola Profissional de Salvaterra de Magos venceu na categoria de “Escola Preferida” com o projeto “Green Food Balance” no Concurso de Protótipos Tecnológicos, que decorreu no Instituto Profissional da Bairrada, em Oliveira do Bairro. A Escola Profissional de Coruche, através do projeto Linha Transformadora de Milho, recebeu uma menção honrosa. O projeto Clean Cutlery, o vencedor do concurso “Ciência na Escola” da Fundação Ilídio Pinho, foi também um dos projetos finalistas no AptiPro 2017. Com estes resultados a escola conseguiu o 1.º lugar a nível nacional.

O projeto Green Food Balance preconiza o reaproveitamento de excedentes de produtos hortícolas para a sua transformação em ração para animais herbívoros e omnívoros, criando assim uma solução sustentável para a alimentação animal e também para o combate ao desperdício. Além disso, a ração poderá ainda ser utilizada como fertilizante orgânico. Este projeto foi valorizado pelo júri mas também por empresas do grupo ETSA e também pelo secretário de Estado do Ambiente, na apresentação pública do projeto.

O projeto Linha Transformadora de Milho, da Escola Profissional de Coruche (EPC), também distinguido com menção honrosa foi pelos alunos Miguel Pereira e João Santos, do 12.º ano do curso Técnico de Manutenção Industrial/Eletromecânica. Os alunos receberam um prémio de cem euros e a escola um cheque-vale em equipamentos no valor de duzentos euros.

O projeto Clean Cutlery, também distinguido, consiste num equipamento que separa e esteriliza talheres.

“Os resultados alcançados pela Escola Profissional de Salvaterra de Magos são consequência do esforço e do trabalho de uma equipa de bons alunos e professores, cujo energia e dedicação alcançam, nestes momentos, o reconhecimento de várias entidades competentes”, afirmou o diretor-geral da EPSM, Duarte Bernardo, acrescentando que “este tem sido um ano cheio de prémios”. Sílvia Fernandes, diretora pedagógica da escola, frisou que é “a prova que estamos no caminho certo”. Adiantou ainda “estão a ser ultimadas várias candidaturas a projetos e concursos, dos diferentes cursos da escola, para apresentar no próximo ano letivo”.