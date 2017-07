União de Freguesias da Cidade abre delegação no Jardim de Baixo

A União de Freguesias da Cidade de Santarém vai inaugurar, no dia 26 de julho, a nova delegação de São Salvador, na antiga escola primária da Senhora da Saúde, no Jardim de Baixo. A delegação vai ter todos os serviços prestados na sede da União de Freguesias, no expediente e atendimento dos munícipes pelo presidente, cobrança de faturas da Águas de Santarém, posto de Correios com expediente geral e pagamento de vales postais, entre outras. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00. O contacto telefónico provisório é o 910 997 264. As novas instalações vão servir a zona habitacional entre Vale de Estacas, Jardim de Baixo, Jardim de Cima, Alto do Bexiga, Outeirinho, São Pedro, Portela das Padeiras e Quinta das Trigosas.

A União de Freguesias da Cidade de Santarém informa que no período inicial não vai funcionar o serviço de multibanco. O presidente da União de Freguesias da Cidade, catrlos Marçal, salienta que “com esta nova delegação, poderão assim os cidadãos residentes nos bairros desta zona norte da cidade ter acesso aos serviços da União de Freguesias com deslocações mais curtas”.