Santarém – Unidade de doenças auto-imunes do Hospital com classificação máxima

O Departamento de Qualidade da Saúde da Direção Geral da Saúde atribuiu a classificação máxima à Consulta de Doenças Auto-Imunes do HDS, com 100% de conformidade face às normas em vigor. Os parâmetros da avaliação incidiram sobre a constituição da equipa médica, a respectiva experiência e a resposta em situação de urgência, incluindo Hospital de Dia. A consulta funciona diariamente entre as 14h00-17h00, com apoio de Hospital de Dia entre as 9h00-17h00.

A consulta de Doenças Auto-Imunes (DAI) do Hospital de Distrital de Santarém (HDS) foi criada em 2006. Conforme exigência dos sucessivos diplomas legais para a prescrição de terapêutica biotecnológica na Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática e Artrite Idiopática Juvenil; a consulta foi certificada pela Direcção-Geral da Saúde em 2008, 2012 e anualmente desde 2014. Entre 2015-2019 é sede da coordenação nacional do RIDAI-Registo Informático de Doenças Auto-Imunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

Trata-se de uma consulta em crescimento contínuo, actualmente com 719 doentes em seguimento, 64 dos quais tratados com fármacos biotecnológicos. No ano de 2016 esta unidade efectuou 1388 consultas, 212 das quais primeiras.

A progressiva diferenciação clínica e científica nesta área por parte do serviço de Medicina III, além da melhoria dos cuidados prestados aos doentes do HDS devido à inovação terapêutica, é um estímulo ao desempenho dos médicos especialistas em geral e à fixação dos jovens internos mais capacitados, em particular.

Existem actualmente 44 consultas de Doenças Auto-Imunes, com ampla dispersão territorial nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde; sendo a sua existência tida em conta pela Ordem dos Médicos na atribuição de idoneidade para a formação de especialistas em Medicina Interna. Esta é também uma das 4 áreas especiais de referenciação previstas no Programa Consulta a Tempo e Horas do Ministério da Saúde, a par da Diabetes, Dor e Senologia (também disponíveis no HDS).