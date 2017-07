Santarém- Alunos da Ginestal Machado somam e seguem no Programa Apps for Good

Os alunos da Escola Secundária Ginestal Machado foram apurados para o grupo de finalistas nacionais da 3.ª edição do Programa Apps for Good. Promovido pelo CDI Portugal, ONG considerada uma das 100 melhores do mundo, o programa realizou no passado dia 4 de julho em Lisboa um encontro regional com a presença de 54 escolas da região “centro” com os respetivos projetos e ideias no âmbito da educação digital, tendo sido selecionadas apenas 9 finalistas.

Os alunos Mónica Marona e João Rosado do Curso Profissional de Técnico de Multimédia da Escola Sec. Dr. Ginestal Machado, orientados pela Professora Clara Ferreira, foram merecedores do título de “Finalista”. O projeto destes alunos consistiu na produção de um livro interativo (através de realidade aumentada), para incentivar a leitura nos alunos do 2.º Ciclo do ensino básico, cujo tema aborda a temática da segurança na Internet, já que é por volta dessa idade que as crianças recebem os seus primeiros smartphones. A aplicação dos alunos está disponível na Google Play. O Apps for Good é um programa educativo tecnológico que tem por objetivo investir na capacitação de jovens em áreas como a “resolução de problemas” e empreendedorismo digital. Tendo ainda como finalidade preparar os jovens para as demandas atuais e futuras da carreira profissional.