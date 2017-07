Câmara de Coruche atribui 24 bolsas de estudo para o ensino superior

A Câmara Municipal de Coruche vai atribuir 24 Bolsas de Estudo no valor de 200 €(duzentos euros) por mês, durante 10 meses a alunos com aproveitamento escolar que pretendam iniciar ou prosseguir estudos no ensino superior.

Os candidatos devem dirigir-se ao Balcão Único da Câmara Municipal de Coruche, Edifício dos Paços do Concelho, entre o dia 3 e o dia 31 de julho, onde deverão formalizar a sua candidatura, acompanhada dos documentos exigidos no regulamento.