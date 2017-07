ARSLVT inaugura unidade de saúde em Abrantes

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, em Abrantes, é reforçado a partir de amanhã, dia 19 de julho de 2017, com a nova Unidade de Saúde do Carvalhal, que permitirá prestar cuidados de saúde de proximidade a 882 utentes desta região. A cerimónia de inauguração, marcada para as 10h30, conta com a presença da presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Rosa Valente de Matos.

A inauguração conta também com a diretora executiva do ACES do Médio Tejo, Sofia Theriaga, da presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, e do presidente da Junta de Freguesia do Carvalhal, Luís Serras Vermelho.

A Unidade de Saúde do Carvalhal está inserida na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Abrantes do ACES do Médio Tejo, que serve uma população distribuída por 11 concelhos. No total, o ACES do Médio Tejo tem 231.439 utentes.

“A missão e o enfoque da atividade do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo não é apenas o tratamento da doença, mas a sua prevenção. A nossa missão transcende a vertente curativa, a mais visível no dia-a-dia. Apostamos, cada vez mais, em políticas de promoção da saúde e prevenção da doença, de modo a obtermos ganhos em saúde a médio e longo prazo e, por essa via, diminuirmos o consumo de recursos das gerações futuras”, explica a diretora executiva do ACES Médio Tejo, Sofia Theriaga.

A ARSLVT dá, assim, continuidade ao compromisso de melhorar a resposta assistencial aos seus 3,6 milhões de utentes. A missão desta Instituição passar por garantir, à população da Região Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde.