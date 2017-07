Santarém – PSP deteve trio por 12 crimes de furto qualificado

A PSP de Santarém deteve, esta segunda-feira, três homens, com idades entre os 18 e os 31 anos, residentes na cidade de Santarém, por estarem fortemente indiciados pela prática de vários crimes de furto qualificado.

Para além do cumprimento dos mandados de detenção, a PSP fez três buscas domiciliárias que permitiram apreender material relacionado com a atividade criminosa, bem como uma arma, um bastão extensível que terá sido utilizado pelo grupo para agredir o proprietário de um estabelecimento de restauração e bebidas, que havia sido alvo de furto, com o intuito do intimidar e tentar prejudicar o normal desenrolar da investigação.

Apesar de a investigação ter sido iniciada nos meados de março do corrente ano, permitiu relacionar o grupo com crimes praticados no ano de 2016.

O Modus Operandi do grupo consistia no furto de uma viatura, habitualmente da mesma marca, que depois era utilizada para praticar os furtos a diversos estabelecimentos comerciais durante a madrugada, situados nos distritos de Santarém, Lisboa e Portalegre, dos quais eram furtadas máquinas de venda de tabaco, máquinas de brindes, caixas registadoras, dinheiro, televisores ou outros equipamentos eletrónicos.

Nalguns casos, a viatura furtada era utilizada para arrombar as portas dos estabelecimentos visados.

No total, com o recurso às valências da Polícia Técnica Forense e outros métodos de investigação, foi possível indiciar o grupo pela prática de 12 crimes de furto e 13 de furto qualificado.

Importa referir que todos os suspeitos agora detidos já têm antecedentes criminais, encontrando-se à presente data sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas de três vezes por semana, para dois deles e diárias para o terceiro.