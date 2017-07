Em 1926, surge no mercado norte-americano um romance de crime e mistério que em pouco tempo se tornou um best-seller e foi traduzido em muitas línguas: o caso Benson que trazia a assinatura S. S. Van Dine. Será o primeiro de uma série de romances protagonizados por Philo Vance, um detetive amador que tem métodos próprios de análise, privilegiando os indícios psicológicos dos casos a que se dedica. É uma referência obrigatória neste subgénero literário. Convirá explicar os motivos da sua leitura obrigatória para aficionados.

O caso Benson, por S. S. Van Dine, Livros do Brasil (uma chancela da Porto Editora), 2017, é muito mais do que o anúncio de um investigador que granjeará milhões de leitores. A técnica literária utilizada era manifestamente inovadora, a diferentes títulos: o modo de apresentar os protagonistas; as referências aos espaços em que ocorrera o crime; o uso de uma estrutura cronológica perfeitamente datada; capítulos sabiamente arrumados que impedem o leitor de abandonar a leitura absorvente; e a demonstração prática de que o método de Philo Vance constituía um sucesso, mas não era estimável pelas autoridades policiais.

Philo Vance é podre de rico e cultíssimo até dizer basta. S. S. Van Dine é um homem de leis e um factótum legal pessoal. “Os seus quadros vinham desde os primitivos italianos até Cezánne e Matisse; e na sua coleção de desenhos originais, figuravam trabalhos tão diferentes como os de Miguel Ângelo e Picasso”. Era um devotado pela arte chinesa, considerava a arte japonesa bastante superficial. Nunca mais um detetive será retratado desta maneira: “A universalidade do gosto de Vance em arte era notável. A sua coleção era tão variada como a de um museu. Compreendia uma ânfora de Amasis decorada com figuras a negro. Um vaso protocoríntio no estilo egeu; pratos de Koubatcha e de Rodes; cerâmica ateniense; uma pia italiana para água benta, de cristal de rocha do século XVI; baixelas de estanho do período Tudor; uma placa de bronze de Cellini; um tríptico de esmalte de Limoges…”. A descrição completa-se pela figura: “Tinha 1,82 metros de altura, era esbelto, dava uma impressão de força e resistência nervosa. Destro espadachim, fora o capitão da equipa de esgrima da cidade. Mediocremente apaixonado pelos desportos ao ar livre, tinha uma particular habilidade para fazer bem todas as coisas”. E segue-se o sinal que é a quinta-essência do investigador: “Dotado de uma faculdade de julgamento das pessoas instintivo e acurado. Conhecia bem os princípios académicos da psicologia”.

Este primeiro livro também preludia a estreita relação que se vai estabelecer entre John F. X. Markham, procurador público do distrito de Nova Iorque, e o mais snobe e arrogante de todos os detetives. O procurador vê-se envolvido no assassinato de um conhecido corretor de bolsa, Alvine Benson, atingido com um tiro na cabeça no interior da sua própria mansão. Começam a disseminar-se os elementos do enredo, indispensáveis para este romance-problema. Uma bolsa e um par de luvas de senhora encontrados no local fazem apontar investigação na direção da mulher que na véspera do crime jantara em companhia de Benson, algures em Nova Iorque. Mas Vance está decidido a mostrar a Markham e a toda a polícia que quanto mais o enfoque é dirigido por indícios materiais e provas circunstanciais menor será a capacidade para discernir o verdadeiro culpado. Cedo Vance sabe quem é o criminoso, ponderou, graças aos recursos em balística, que só um homem podia ter cometido aquele crime. E num desfile talentosamente organizado entrou em cena a governante de Benson, o irmão do assassinado, amigos, gente que trabalhava no escritório de Benson, tudo parece apontar para um certo capitão, noivo da principal suspeita, mas para Vance o assassínio de Benson é um caso simples, acontece que estas obras têm que dispor obrigatoriamente de uma tessitura labiríntica, o que parece claro num interrogatório torna-se obscuro nas declarações de uma outra testemunha, à porta daquela mansão estiveram várias pessoas, por diferentes razões, saber-se à que o assassinado não era flor que se cheirasse, tinha na mão vários credores e suscitara ódios. E chega-se ao desfecho final, com uma certa jactância Philo Vance auto-glorifica-se: “Assim como o escultor, conhecendo perfeitamente as leis da anatomia, pode substituir integralmente a parte que falta a uma estátua, também o psicólogo, que conhece o espírito humano, pode descobrir o fator que falta a uma ação humana”.

Dirão alguns leitores noutra quadratura de exigência que este género de investigação perante o crime e o mistério nada tem a ver com o nosso tempo. É certo que não vivemos nenhuma Lei Seca, nem a crise de 1929, que houve alterações profundas na ciência, na tecnologia, no trabalho, nas mentalidades. Nem ninguém fala tão virtuosamente da psicologia, e provavelmente ninguém raciocina como Vance. Mas ficou o sabor da escrita, aquela mestria de combinar capítulos como outrora certas publicações publicavam fascículos de tal maneira burilados que o leitor ficava na expetativa do número seguinte. E há, por último, o reconhecimento destes talentos do pioneirismo, os EUA irão estar na vanguarda, seguidos à distância pelos britânicos e franceses, ao tempo em que S. S. Van Dine multiplica os seus aficionados, estão a surgir Ellery Queen, Rex Stout, Raymond Chandler, Dashiell Hammett. É por isso que esta Coleção Vampiro continua a ser um marco miliário para tantos leitores.