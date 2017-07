Santarém – Roubaram as 4 rodas da Carrinha do Clube de Canoagem

Roubaram as quatro rodas da carrinha do Clube de Canoagem Scalabitano na Ribeira de Santarém. O Clube manifestou a “indignação de quem dedica o seu tempo em prol dos outros, da comunidade, das crianças e do desporto. Quando uma instituição que sobrevive com parcos recursos e com a ajuda em regime de voluntariado de pais, dirigentes, técnicos e amigos, um roubo destes vem destruir o pouco património que esta nobre instituição dispõe, sem carrinha pouco ou nada conseguimos fazer”, comentam os dirigentes do CCS na sua página no Facebook, deixando um apelo: “Peço a todos os nossos amigos que partilhem estas fotos, estas jantes e estes pneus estão em Santarém e mais perto do que imaginamos…”