Ricardo Gonçalves: “EN114 vai reabrir ao trânsito até final do ano”

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, anunciou esta segunda-feira, na reunião do executivo, a reabertura ao trânsito, até final deste ano, do troço da Estrada Nacional 114, que liga o planalto à Ponte D. Luís I.

Em reação às declarações do candidato do PS Rui Barreiro durante a visita realizada domingo de manhã à EN114, Ricardo Gonçalves afirma que “alguns trabalhos já se iniciaram na passada sexta-feira, sendo espectável e previsível, que este troço da estrada nacional seja reaberto ao trânsito até final de 2017, conforme previsto no cronograma da obra”. Segundo o autarca, “o LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil recomenda que a estrada permaneça encerrada ao trânsito, por questões de segurança, e só poderá ser reaberta depois de se construir um muro de suporte na encosta”.

“Não fazemos as coisas com ligeireza, cumprimos todos os procedimentos legais”, declarou Ricardo Gonçalves, insistindo que “a EN114 não é do Município, mas sim da Infraestrutruras de Portugal”. O autarca sublinha que a Câmara paga 50% da parte nacional não comparticipada das obras na encosta de Santa Margarida que vão permitir a reabertura da estrada, cabendo os outros 50% ao IP”. O autarca lamentou as burocracias que têm atrasado o início dos trabalhos, recordando que a empreitada demorou meses a ser aprovada pelo Tribunal de Contas.

Ricardo Gonçalves sublinha ainda que “11 meses após o deslizamento de terras que obrigou ao corte da estrada, a Câmara já tinha conseguido do Governo o financiamento de 5 milhões de euros de fundos comunitários para a realização destas obras de consolidação das barreiras que vão demorar até 2019”. Quanto aos fundos do Polis destinados à requalificação dos jardins da cidade e que foram aplicados no plano de estabilização das encostas, Ricardo Gonçalves recorda que “enquanto outras cidades tiveram dezenas de milhões de euros do Polis, a Câmara de Santarém negociou muito mal e apenas teve um Polisinho de 4 milhões em 2002; depois houve necessidade de fazer em 2009 uma reprogramação desses financiamentos, para que não se perdessem por falta de execução dos trabalhos”.