Octogenário que atingiu o genro com tiro de caçadeira obrigado pelo tribunal a mudar de freguesia

O antigo presidente da junta de freguesia de Moçarria, Manuel Duarte, de 81 anos, foi detido por ter ferido o genro, de 50 anos, a tiro de caçadeira, e foi submetido na passada sexta-feira, 14 de julho, a um primeiro interrogatório judicial, indiciado pelo crime de homicídio simples na forma tentada.

Segundo o Ministério Público, o arguido é suspeito de ter disparado contra o genro, com uma espingarda caçadeira, na sequência de desavenças por causa de heranças e partilhas. A vítima foi atingida na face esquerda, não correndo perigo de vida.

O Ministério Público entende que, no caso, se encontram verificados os perigos de continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas. Todavia, considerando a idade do detido – 81 anos – ) e tendo em conta que se trata de uma pessoa doente, com necessidade de observação médica frequente, o Ministério Público entendeu que o arguido deverá ser afastado do ofendido e como os dois homens residiam em casas situadas em terreno contíguo, em Abitureiras, foi decidido que o octogenário passe a habitar noutra freguesia do concelho de Santarém; o arguido está proibido de contactar o ofendido por qualquer forma, bem como fica impedido de se ausentar da nova morada e de frequentar a freguesia habitada pelo genro, ofendido nos autos; está ainda obrigado a apresentações semanais no posto da GNR da sua nova residência. Estas medidas de coação que foram decretadas pela juiz de Instrução, decorrendo agora o inquérito no DIAP de Santarém e, na investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela Policia Judiciária.