Rio Maior – Mais Desporto, Mais Saúde com 400 participantes

Terminou mais uma época do programa Mais Desporto, Mais Saúde, que este ano contou com cerca de 400 participantes, ao longo de 9 meses de prática desportiva no concelho de Rio Maior. Estiveram em atividade 23 centros, dos quais 10 ao serviço da população sénior.Este programa resulta de um trabalho conjunto entre a Desmor, a Câmara Municipal de Rio Maior e as Juntas de Freguesia, com o objetivo de promover uma prática regular de exercício físico, na promoção da saúde e do bem-estar. Em 17 anos este programa tornou-se uma referência nacional para muitas outras entidades públicas envolvidas na promoção da atividade física.